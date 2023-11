Verkehr in Düsseldorf E-Scooter werden immer öfter auch sinnvoll eingesetzt

Düsseldorf · In der Düsseldorfer Innenstadt sind die E-Roller besser in das Stadtbild integriert, seitdem es die Sharing-Station als Pflicht-Rückgabepunkte gibt. Die Stadttochter CMD gab es jetzt interessante Einblicke in die Nutzerzahlen.

30.11.2023 , 11:26 Uhr

Schön in Reih und Glied: E-Scooter am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Foto: Bretz, Andreas (abr)