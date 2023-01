Verkehr in Düsseldorf E-Scooter von Felyx haben die Stadt verlassen

Das Angebot von E-Mopeds zum Leihen schrumpft in der Stadt. Jetzt hat der Anbieter Felyx aus den Niederlanden bekannt gegeben, dass er die Stadt am Montag verlassen hat. Das Unternehmen war erst vor anderthalb Jahren nach Düsseldorf gekommen, rund 400 Fahrzeuge hatte er in seinem innenstadtnahen Geschäftsgebiet platziert.