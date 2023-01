Verkehr in Düsseldorf E-Scooter-Fahrer müssen am Wochenende Alkohol-Test machen

Der E-Scooter-Verleiher Voi macht Alkohol-Reaktionstests für die Nutzer seiner Roller an den Wochenenden in Düsseldorf verpflichtend. Das erklärte das Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung. Solche Tests innerhalb der Leih-App, bei denen die Reaktionszeiten der Nutzer geprüft werden, hatte das schwedische Unternehmen bereits in anderen Städten getestet. „Wir möchten für Düsseldorf weitere erlebnisorientierte Ansätze verfolgen, um die Akzeptanz der Präsenz von E-Scootern im öffentlichen Raum zu steigern“, sagt Regional General Manager Stephan Bölte.