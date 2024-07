Analyse der Zählstellen 2024 Die Zahl der Radfahrer in Düsseldorf sinkt erneut

Um den Vergleich anstellen zu können, hat unsere Redaktion die Daten ausgewertet, die über die in Düsseldorf eingerichteten Zählstellen gesammelt und die auf einer Internetseite der Stadt präsentiert werden. An zwölf Standorten ist über Jahre hinweg gezählt worden, sodass diese in die Auswertung einfließen: Mannesmannufer, Oberkasseler Brücke, Kö/Steinstraße, Fleher Deich, Koblenzer Straße, Kirchfeldstraße, Fleher Deich Rampe, Christophstraße, Lohauser Deich, Bilker Allee, Münchener Straße und Elisabethstraße.