Hoffnung auf Deeskalation Rheinbahn-Kontrollen jetzt oft mit Bodycams

Bei der Fahrkartenkontrolle sei es grundsätzlich sehr schwierig, einen typischen Konfliktfall zu beschreiben. Letztlich könne es zu jeder Zeit und an jedem Ort dazu kommen, da Menschen sehr unterschiedlich reagierten, wenn sie beim Fahren ohne Ticket erwischt würden. Bei den in den U-Bahnstationen eingesetzten Sicherheits- und Servicekräften komme es vor allem an den hochfrequentierten Standorten Heinrich-Heine-Allee sowie Hauptbahnhof zu Problemlagen. Auch der Alkoholkonsum in der nahen Altstadt spiele da eine Rolle. Zu verbalen Auseinandersetzungen mit den Mitarbeitern komme es etwa oft, wenn auf das Alkoholverbot in den U-Bahn-Stationen hingewiesen werde. Auch die Durchsetzung der Hausordnung im Hinblick auf Verunreinigung und Vandalismus sei ein sensibles Thema.