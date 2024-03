Verkehrssituation in Düsseldorf-Benrath Die Paulsmühle ächzt unter dem Verkehr

Aber vielleicht würde auch eine Änderung im Straßenverkehr die Situation vor Ort etwas entspannen. Bereits im Frühjahr 2020 bat die Bezirksvertretung (BV) 9 die Verwaltung, „möglichst kurzfristig ein umfassendes Fahrradzonenkonzept für den Stadtteil Paulsmühle zu entwickeln und in einer Bürgerversammlung zur Diskussion zu stellen.“ In der nächsten Sitzung der BV 9 am 15. März gibt es nun eine umfangreiche schriftliche Stellungnahme der Verwaltung mit der Bitte an die Bezirkspolitiker um etwas Geduld: Für die Gestaltung von Fahrradstraßen und Fahrradzonen befinde sich das technische Regelwerk derzeit in Überarbeitung. Aus diesem Grund orientiere sich die Stadt derzeit an dem Leitfaden für Fahrradstraßen der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS). Dieser fordert zum Beispiel für den Begegnungsfall von Fahrrad und Kfz eine Fahrbahnbreite von mindestens vier Metern und Fahrradstraßen, die ganz ohne Parkmöglichkeiten auskommen. Die Praxis habe indes gezeigt, dass in vielen Bereichen dieser hohe Standard nicht oder nur schwer realisierbar ist, heißt es in der Antwort.