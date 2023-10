Neue Haltestellen in Düsseldorf Die Haltestelle Heesenstraße ist nun barrierefrei

Nach 18 Monaten sind die umfangreichen Arbeiten für den barrierefreien Ausbau der Stadtbahn-Haltestelle Heesenstraße weitestgehend abgeschlossen. Insgesamt sind rund 560 Meter Gleise, 500 Meter Fahrbahn und weitere 500 Meter Geh- und Radwege im Umfeld des Bahnsteigs neu entstanden. In den kommenden Wochen erfolgt der Rückbau der provisorischen Haltestellen hinter der Kreuzung. Gleichzeitig erneuert die Stadt Düsseldorf dann die Fahrbahnen der Heerdter Landstraße sowie den Straßenknotenpunkt mit der Wiesenstraße. Auch werden in den nächsten zwei Wochen die noch fehlenden Dächer an den beiden Wartehallen montiert.