Sicherheit auf Düsseldorfer Schulwegen Sind Schüler an der Graf-Recke-Straße gefährdet?

Düsseldorf · Beinahe-Unfälle mit Schulkindern bereiten Anwohnern und Eltern an der Graf-Recke-Straße in Düsseldorf Sorgen. Vier Schulen liegen an der viel befahrenen Durchgangsstraße. Worum es den Betroffenen konkret geht und welche Lösungen es geben könnte.

27.09.2023, 08:19 Uhr

Schüler laufen am Dienstagmittag quer über die Graf-Recke-Straße. An dieser Stelle gibt es keine Begrenzung auf Tempo 30. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen

Die Frage, wie weit Eingriffe in den Verkehr gehen sollen, um den Schulweg von Heranwachsenden bestmöglich abzusichern, sorgt für Kontroversen. Jüngstes Beispiel ist die Graf-Recke-Straße an der Quartiersgrenze von Mörsenbroich und Düsseltal. Vier Schulen liegen an der viel befahrenen Durchgangsstraße.