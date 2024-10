Schwere Unfälle in Düsseldorf Das unlösbare Problem mit den Straßenbahnen

Kaum ein Jahr vergeht in Düsseldorf, ohne dass Fußgänger bei Unfällen mit Straßenbahnen tödlich verunglücken. In diesem und im vergangenen Jahr gab es jeweils einen Todesfall. 2021 starben sechs Menschen infolge von Straßenbahnunfällen – beinahe die Hälfte aller Verkehrstoten in der Stadt. Doch es handelt sich um eine Problematik, für die es anscheinend keine Lösung gibt.