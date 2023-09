Mobilitätsangebote in Düsseldorf Von Baustellenführung bis Radtour – Programm der Mobilitätswoche

Schulwege Für die Schülerinnen und Schüler gibt es eine besondere Herausforderung: Den Wettbewerb zum internationalen Zu-Fuß-zur-Schule-Tag (Walk to school day). Vom 18. bis 22. September treten Grundschulen in einem Wettbewerb gegeneinander an. Ziel ist es, innerhalb dieser Tage den größtmöglichen prozentualen Anteil an Schülern zu erreichen, die zu Fuß, mit dem Rad, Roller oder mit Bus und Bahn zur Schule kommen. Die Gewinnerschule wird bei einer Siegerehrung ausgezeichnet.