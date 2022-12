Neue Stadtbahnlinie für Düsseldorf Das ist der neue Zeitplan für die U81

Düsseldorf · An der Brücke über den Nordstern in Stockum erfolgte am Montag der Lückenschluss; die Arbeiten an der U81 in Düsseldorf schreiten voran. Trotz der Kostenexplosion steht das wichtige Verkehrsprojekt samt der folgenden Bauabschnitte nicht auf dem Prüfstand.

13.12.2022, 10:06 Uhr

Rund 440 Meter lang spannt sich die neue Brücke über den Verkehrsknotenpunkt Nordstern. Der letzte Lückenschluss am Bauwerk wurde nun vollzogen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Julia Brabeck