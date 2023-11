Rheinbahn hat Probleme mit Subunternehmern Warum aktuell viele Metrobusse unpünktlich sind

Wer kennt ihn nicht, diesen Moment, wenn man an der Haltestelle auf einen Bus der Rheinbahn wartet, der sich erst verspätet und dann ohne weiteren Hinweis von der Anzeige und auch aus der App verschwindet. Besonders oft – das haben zwei CDU-Politiker aus der Bezirksvertretung 9 beobachtet – sei das in den vergangenen Wochen auf den Buslinien 835 und dem Metrobus M3 passiert. Beim M3 sei sogar an mehreren Tagen über die Hälfte der Fahrten ausgefallen.