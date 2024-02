ÖPNV in Düsseldorf Bushaltestelle Eckenerstraße wird verbessert

Bislang ist der Haltebereich für Busse, der zudem auch häufig zugeparkt wird, sehr knapp bemessen. Die großen Fahrzeuge können dort ohne Rangieren nicht ein- und ausfahren. Statt am Bordstein halten sie dann mitten auf der Fahrbahn. Ein ebenerdiger Einstieg für Menschen mit Rollatoren, in Rollstühlen oder mit Kinderwagen ist so nicht mehr möglich. Sie müssen erst vom Bordstein hinunter auf die Fahrbahn und dann wieder hinauf in den Bus. Besonders problematisch ist das aber, wenn der Abstand zwischen Bus und Bordstein nur sehr gering ist, denn dann besteht die Gefahr, zwischen Bordstein und Bus mit dem Gefährt stecken zu bleiben. Ein weiteres Problem ist, dass sich der nachfolgende Verkehr hinter dem auf der Fahrbahn haltenden Bus staut. Auch Straßenbahnen und andere Busse werden so blockiert.