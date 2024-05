Arbeiten in Düsseldorf-Bilk dauern acht Tage Vier Rheinbahn-Linien von Gleiserneuerungen betroffen

In Richtung Benrath: Die Haltestelle „Karolingerplatz“ wird an die Haltestelle „Karolingerstraße, Steig 1“ verlegt. Die Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße“ entfällt. Fahrgäste mit dem Ziel Universität Nord können an der Haltestelle „Uni-Kliniken“ in die Bahnen der Linie 706 in Richtung Universität Nord umsteigen.