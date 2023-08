Mobilität in Düsseldorf Neue „Bike-and-Ride“-Anlagen gehen im September in Betrieb

Fahrräder können demnächst sicher an den Haltestellen der Rheinbahn abgestellt werden. Zusammen mit der Stadt Düsseldorf stellte die Rheinbahn nun sogenannte „Bike-and-Ride-Sammelanlagen vor. Zwei der bisher sechs installierten Anlagen im gesamten Stadtgebiet stehen im Düsseldorfer Süden. Eine Anlage befindet sich an der Haltestelle „Werstener Dorfstraße“ (Werstener Dorfstraße und Kölner Landstraße) sowie eine weitere an der Haltestelle „Holthausen“ (Bonner Straße und Kamper Acker). Ihren Dienst nehmen die Sammelanlagen dann am 1. September auf.