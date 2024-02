Verkehr in Düsseldorf Bezirkspolitik setzt auf Ausbau der Buslinie SB 57

Trotzdem war dieser in der jüngsten Sitzung Thema in der BV. CDU und SPD hatten eine gemeinsame Anfrage an die Verwaltung gestellt, wann denn nun die Buslinien in den Rheintakt einbezogen würden. Da dieser ein gutes halbes Jahr später gestartet war als ursprünglich mal geplant, wollten die Politiker Auskunft. Die Verwaltung teilte mit, dass aufgrund der Komplexität das Busnetz erst bei der Neuaufstellung des Nahverkehrsplans umfassend weiterentwickelt werde. Die Bus-Maßnahmen im Rheintakt beschränkten sich daher im Wesentlichen auf die Anpassung von Takten und Betriebszeiten.