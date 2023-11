Bauarbeiten in Düsseldorf-Benrath Warum es die Stadt an der Hildener Straße plötzlich eilig hat

Am 8. Dezember kommt die Vorlage dann auch noch einmal zur Beratung und Abstimmung in die Sitzung der Bezirksvertretung 9. Deren Mitglieder hätten eigentlich am 3. November entscheiden sollen, doch da in der Sitzung der Mitarbeiter des Amtes für Verkehrsmanagements aus Krankheitsgründen verhindert war, bekamen die Stadtteilpolitiker ihre Fragen nicht beantwortet. Mit dem Umbau sollen allerdings auch rund 22 Parkplätze am Straßenrand wegfallen.