Parken in Düsseldorf Benrath verliert dutzende Parkplätze für Baumschutz

Nahe der Ortsmitte von Benrath fallen an der Hildener Straße aber Dutzende Dauer-Parkplätze weg, die bislang zwar illegal, aber von der Verkehrsüberwachung geduldet waren. Am Freitag hat die Stadt nun damit begonnen, die „Bedingungen für die insgesamt 24 Bäume auf dem Mittelstreifen in der Hildener Straße“ zu verbessern, und zwar auf einem ersten Teilstück in Höhe Paulistraße. Seit Jahren sickert Motoröl in den Boden oder beim Rangieren werden Bäume touchiert – all das ist der Gesundheit der 73 Jahre alten Bäume abträglich. Deswegen wird nach Ende der Arbeiten der Mittelstreifen dann so mit Findlingen abgesperrt, dass Autos dort nicht mehr abgestellt werden können. Auf dem Stück, das ab Herbst 2024 von der Stadt umgestaltet wird, standen am Freitagmittag 44 Fahrzeuge.