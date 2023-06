Verkehr in Düsseldorf Jetzt kommen die Super-Stromtanken

Die Verwaltung hatte ihre Beschlussvorlage recht kurzfristig und bewusst noch vor der Sommerpause in die Bezirksvertretung 3 eingebracht, denn das darin präsentierte Projekt fördert ihrer Einschätzung nach die angestrebte Verkehrswende in Düsseldorf und soll daher auch schnellstmöglich umgesetzt werden, erklärte Anja Federlein von der Bauaufsicht. Es geht um die Bauvoranfrage für eine überdachte Schnellladestation (5,35 Meter hoch, mit Photovoltaikanlage) mit zehn Ladepunkten plus Trafostation an der Ecke Fährstraße/Völklinger Straße, die auf den ersten Blick an eine normale Tankstelle erinnert und diese womöglich langfristig auch im gesamten Stadtgebiet ablösen wird.