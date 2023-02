Nahverkehr in Düsseldorf Bei der Rheinbahn droht auch am Mittwoch ein Streik

Düsseldorf · Busse und Bahnen der Rheinbahn in Düsseldorf werden am Dienstag weitgehend stillstehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen. Doch auch am Mittwoch könnte es zu Ausfällen im Nahverkehr kommen. Was dazu bekannt ist

27.02.2023, 15:56 Uhr

Der Rheinbahn droht auch Mittwoch ein Streik. Foto: dpa/Federico Gambarini

Am Dienstag steht Düsseldorf erneut im Fokus der Warnstreiks, zu denen unter anderem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Fast sämtliche Busse und Bahnen werden dann in den Depots bleiben. Doch auch am Mittwoch könnte es noch zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Die Nahverkehrsgewerkschaft (NahVG) hat ihre Mitglieder aufgerufen, die Arbeit an zwei Tagen niederzulegen.