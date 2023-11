ÖPNV in Düsseldorf Barrierefreier Ausbau von zwei Bushaltestellen in Unterrath

Am Montag, 27. November, startet der barrierefreie Ausbau der vier Bushaltestellen an der Kreuzung Hamborner Straße/Parsevalstraße. Dabei wird auch die Fahrbahn erneuert. Deshalb müssen die Fahrbeziehungen auf eine Spur je Fahrtrichtung reduziert werden. Der Verkehr wird an der Baustelle mit einer Ampel geregelt. Fußgänger werden so sicher auf die andere Straßenseite geführt. Während der Bauarbeiten müssen die Haltestellen verlegt und Ersatzhaltestellen eingerichtet werden. Im April muss die Parsevalstraße zudem zeitweilig auch wegen der Arbeiten an der Fahrbahndecke gesperrt werden.