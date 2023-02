Verkehr in Düsseldorf Kampf um neue Tarife für Taxis und Mietwagen

Düsseldorf · Uber hat der Stadt Düsseldorf ein Rechtsgutachten vorgelegt, das mehrere hohe Hürden für einen Mindesttarif für Mietwagen beschreibt. Die Taxibranche hofft allerdings genau auf diesen. Was in der Beurteilung steht und wie die Stadt darauf reagieren will.

25.02.2023, 11:51 Uhr

Per App lassen sich Mietwagen mit Chauffeur mieten. Foto: Uber

Von Alexander Esch

Das zähe Ringen um neue Regelungen für Taxis und Mietwagen mit Fahrer geht in in eine neue Runde. Der Mobilitätsdienstleister Uber hat der Stadt nach Informationen unserer Redaktion ein Rechtsgutachten vorgelegt, das hohe Hürden für die Einführung von Mindesttarifen für Mietwagen beschreibt. Mit der 13 Seiten langen Schrift der beauftragten Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer will Uber offenbar schon im Vorfeld verhindern, dass Tarifsysteme zum eigenen großen Nachteil eingeführt werden.