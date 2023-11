Eine Woche im November Ausfälle und Umleitungen - erneut Bahnsperrungen in Düsseldorf

Am Freitag, 17. November, 0 Uhr bis 9 Uhr, sowie am Donnerstag, 23. November, 14 Uhr bis 22 Uhr, sind zusätzlich die S-Bahn-Linien (DB Regio) zwischen Düsseldorf und Ratingen von den Bauarbeiten betroffen. Die Züge der Linie S1 halten nicht in Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo, Derendorf und Unterrath. Die Züge der Linie S11 können zusätzlich dazu nicht in Düsseldorf Flughafen halten. Auf der Linie S6 entfallen einzelne Halte (Wehrhahn, Zoo, Derendorf sowie Rath-Mitte und Rath).