Radwege in Düsseldorf Ausbau der Haroldstraße für Radfahrer beginnt

Die Stadt Düsseldorf setzt ihre Bestrebungen fort, zu einer fahrradfreundlichen Großstadt zu werden. Beim Ausbau des Radhauptnetzes hat die Stadtverwaltung jetzt mit den Bauarbeiten zur Neugestaltung der Haroldstraße begonnen. Noch in diesem Jahr wird dieser bedeutende Verkehrsweg in Fahrtrichtung West einen baulich getrennten Radweg, eine so genannte „Protected Bike Lane“, erhalten.