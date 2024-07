“Das war ein bisschen brutal“ Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinbahn kündigt Rücktritt an

Hartnigk verweist darauf, dass der zeitliche Aufwand in den vergangenen Monaten besonders hoch gewesen sei. „Das war ein bisschen brutal“, sagt er. Hintergrund ist, dass derzeit rechtlich die Frage aufgearbeitet wird, ob zwei ehemalige Betriebsratsmitglieder vorsätzlich zu hohe Gehälter bekamen. Erst in der vergangenen Woche war das im Fall vom Betriebsratsvorsitzenden Michael Pink auch vom Verwaltungsgericht bestätigt worden. Rückforderungen gegen den ehemaligen Vorstandschef Klaus Klar in sechsstelliger Höhe sind wahrscheinlich, wie auch aus einem Bericht hervorgeht, der am Montag im Aufsichtsrat Thema war. Dazu war ein „Sonderausschuss Vorstandshaftung“ gegründet worden.