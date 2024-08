Großes Ärgernis bleiben auch E-Scooter „An der Schadowstraße tut sich immer noch nichts“

(ale) Die Initiative Fuss ev sieht inzwischen zwar einige Fortschritte für Fußgänger in Düsseldorf, die Kritik überwiegt allerdings nach wie vor deutlich. An vorderster Stelle ärgert sich Mitgründer Ferry Weber (FDP) über die Situation auf einer der meistbesuchten Einkaufsstraßen der Stadt: „Auf der Schadowstraße tut sich immer noch nichts.“ Kostenpflichtiger Inhalt Und das ein Jahr nach einer Demo von Weber mit einem Pop-up-Zebrastreifen über den Radweg in der Mitte der Straße und zwei Jahre nach einem Unfall zwischen Radfahrer und Kleinkind dort. Eigentlich wollte die Stadt längst eine Lösung präsentiert haben.