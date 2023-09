Verkehrswende in Düsseldorf Die Rückeroberung des Parkraums

Die Zentralveranstaltung wird dabei an der Rethelstraße in Düsseltal sein. Verschiedene Akteure aus Umweltschutz und Mobilitätswende kommen in der Zeit von 11 bis 14 Uhr zusammen und bieten verschiedene Aktionen wie Quiz, Tischtennis, Twister, Schach, Boule oder eine Fahrradwerkstatt an. Weitere Aktionen gibt es an der Luegalle, der Westfalenstraße, an der Charlottenstraße 71 sowie an der Hermannstraße.