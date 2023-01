Umleitung in Düsseldorf Berufsverkehr trifft auf Absperrung am Heine-Platz

Bis in rund zwei Jahren die Breite Straße in beide Richtungen befahren werden kann, wird der Verkehr umgeleitet. Aus Richtung Oberkasseler Brücke kommend entweder nach links über die Maximilian-Weyhe-Alle oder spätestens am Heine-Platz nach links über die Theodor-Körner-Straße in Richtung Kö.