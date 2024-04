Radverkehr in der Region Düsseldorf Alternative Strecken für den Radschnellweg gefunden

So viel steht schon seit 2021 fest: Die Route führt hinter dem Südring zunächst nahegelegen an der Uni vorbei, um auch Studenten von der Fahrradautobahn profitieren zu lassen. Von dort aus bis Holthausen geht es entlang dem jetzt schon existierenden Fuß-Radweg entlang der Münchener Straße. In Benrath hat man sich bereits für die Variante entschieden, mit der der Benrather Bahnhof angeschlossen wird. Von dort aus geht es durch das Musikantenviertel bis zur Koblenzer Straße Richtung Garath. Am Knotenpunkt Koblenzer/ Reinhold-Schneider-Straße ist ein Kreisverkehr vorgesehen. Der alternative Vorschlag der BV10, den Radschnellweg im Bereich der Koblenzer Straße südlich des Knotenpunkts mit der Rostocker Straße zu führen. liegt der Verwaltung vor und soll noch im Verlauf der konkreten Planung geprüft, schreibt die Verwaltung in der Vorlage für die Politik.