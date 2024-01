Verkehrswende in Düsseldorf Die Düsseldorfer fahren weniger Rad

Die Zahl der Fahrradfahrer ist im Jahresvergleich gesunken. Das zeigt ein Blick auf die an den Zählstellen gemessenen Werte, die im Internet öffentlich einsehbar sind. Wir haben für unsere Analyse nur die Standorte berücksichtigt, die in den letzten Jahren regelmäßig in Betrieb waren, was etwa zuletzt für die Friedrichstraße nicht galt.