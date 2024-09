Veranstaltung am Wochenende Sperrungen und Umleitungen in der Düsseldorfer Innenstadt

Der P+R-Platz „Haus Meer“ in Meerbusch ist von der A57 (Ausfahrt Nr. 16 Bovert) zu erreichen. Mit den Linien U70 und U76 geht es von hier direkt bis zur Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“ in die Innenstadt. Der P+R-Platz „Simon-Gatzweiler-Platz“ wird über die Bundesstraße B 7 und die Ausfahrt Heerdt am Heerdter Lohweg angefahren. Von hier fährt die U75 ab Haltestelle „Heerdter Krankenhaus“ direkt bis in die Innenstadt, genauso wie vom P+R-Platz „Am Kaiser S“ mit gleichnamiger Haltestelle in Neuss. Diese Parkmöglichkeit ist am schnellsten von der A52 (Ausfahrt Nr. 14 Büderich) über die Kevelaerer Straße und Burgunderstraße zu erreichen.