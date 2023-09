Verkehrswende in Düsseldorf 100 Grünpfeile für Radler hängen schon

Düsseldorf · Wie noch in keiner anderen deutschen Großstadt ist der Grünpfeil für Radfahrer in kurzer Zeit an vielen Kreuzungen in Düsseldorf installiert worden. An welchen zentralen Stellen in der Stadt das zuletzt passiert ist und wie viele Pfeile noch kommen.

20.09.2023, 13:47 Uhr

20.09.2023, Düsseldorf: Medientermin 20.9.23: 100. Grünpfeil für den Radverkehr , Foto: Ingo Lammert Foto: Ingo Lammert

Ein neues Verkehrsschild ist in kurzer Zeit immer präsenter in Düsseldorf geworden: der Grünpfeil für Radfahrer. Anfang des Jahres hatte die Stadt begonnen, die ersten Pfeile nach dem neuen flächendeckenden Ansatz zu installieren. Mittlerweile sind es 100, wie die Stadt am Mittwoch bekannt gab.