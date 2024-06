Schulwegprobleme in Düsseldorf „Wir werden nicht wahrgenommen“

Das Chaos ist kurz aber heftig. Kurz vor Schulbeginn spielen sich rund um die Kartause-Hain-Grundschule zahlreiche gefährliche Szenen ab. Betroffen davon ist vor allem die schmale Ahornallee, in der auch bei „normalen“ Zeiten sich begegnende Fahrzeuge in Parklücken ausweichen müssen und in der einer der Eingänge zur Schule liegt.