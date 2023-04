Nahverkehr in Düsseldorf Warnstreik am Freitag auch bei der Rheinbahn?

Düsseldorf · Die Bahngewerkschaft EVG hat am Freitag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind der Nah- und Fernverkehr. Viele Menschen in Düsseldorf fragen sich, ob auch die Rheinbahn an dem Tag bestreikt wird.

20.04.2023, 16:11 Uhr

Züge der Rheinbahn werden am Freitag ganz normal verkehren. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Carlotta Moreno