Neue Methoden in Düsseldorf Car-Sharer setzt Poller gegen Falschparker ein

Für das Car-Sharing reservierte Plätze werden jetzt erstmals in Düsseldorf durch abschließbare Poller geschützt. Die Stadt hatte diese Möglichkeit zunächst kritisch gesehen, hat nun aber dem Wunsch des Unternehmens Cambio zugestimmt. Dieses betreibt inzwischen an 34 Stellen in Düsseldorf das auf festen Abhol- und Rückgabestationen basierte Car-Sharing. An Stationen in Flingern und Düsseltal sind jetzt Poller installiert, die bei der Nutzung des Parkplatzes auf dem Boden liegen und hochgeklappt sowie abgeschossen werden, wenn das Auto unterwegs ist.