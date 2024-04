Fotos E-Scooter nerven die Bürger

Scooter, E-Roller und andere Leih-Fahrzeuge werden in Unterrath immer mehr zum Streitthema. Sie blockieren Bürgersteige, Fahrradwege und Ausfahrten und in großen Mengen stören sie auch das Stadtbild. Deshalb haben sich nun acht Unterrather Vereine zusammengeschlossen, um gemeinsam eine Lösung des Problems zu verlangen. Sie machen aber auch Vorschläge, wie dies gelingen kann. Auf der Homepage des Reichsheimstätten-Vereins wird ausführlich dokumentiert, wo überall die Fahrzeuge stören. Das ist beispielsweise an der Ecke Kalkum-/Eckenerstraße der Fall.