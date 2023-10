Straßenbau in Düsseldorf Die Brehmstraße erhält lärmoptimierten Asphalt

Die Fahrbahn der Brehmstraße erhält auf einem 290 Meter langen Teilabschnitt am Eisstadion einen neuen Oberflächenbelag aus lärmoptimiertem Asphalt. Um die Verkehrseinschränkung so gering wie möglich zu halten, wird an zwei Wochenenden gearbeitet. Unter Vollsperrung beginnen die Arbeiter ab Freitag, 27. Oktober, bis Montag, 30. Oktober. Fortgesetzt wird die Fahrbahnsanierung von Freitag, 17., bis Montag, 20. November. An beiden Montagen ist die Brehmstraße wieder ab 4 Uhr morgens befahrbar. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Grunerstraße und der Scheidtstraße. Umleitungen erfolgen unter anderem über die Heinrichstraße, Münsterstraße, Rethelstraße und Graf-Recke-Straße.