„Heinrich der Starke“ im Einsatz Deutsche Bahn setzt mächtige Maschine für Gleiserneuerung ein

So befahren normalerweise jeweils 75 Züge pro Richtung und Tag die Fernzugstrecke zwischen Duisburg und Düsseldorf. Diese werden nun bis zum Ende der Bauarbeiten am 8. April umgeleitet, durch Schienenersatzverkehr ersetzt oder fallen aus. Auf den benachbarten Gleisen verkehren aber weiterhin Regionalzüge und S-Bahnen. Betroffen von den Einschränkungen ist auch der Flughafenbahnhof. Das ist zwar für Fluggäste in den Osterferien ärgerlich, „aber in der verkehrsärmeren Ferienzeit sind weniger Pendler und keine Schüler unterwegs und damit per se weniger Leute betroffen“, sagt DB-Pressesprecherin Franciska Martinovic.