Düsseldorf Das sagen unsere Leser zum Rheintakt der Rheinbahn

Erhebliche Nachteile

Ich fürchte, dass es für die Nutzer der Strecke nach Volmerswerth zu erheblichen Nachteilen kommt. Wiederholt werden auf der Linie U83 Kurzbahnen eingesetzt. So hat dies etwa gestern um 7.33 Uhr an der Haltestelle Südring in Richtung Innenstadt dazu geführt, dass die Bahn schon hier so voll war, dass nicht alle Wartenden mitfahren konnten, darunter mein Sohn, der dann zu spät zur Schule gekommen ist. Es ist unerklärlich, warum zu dieser Zeit, zu der in diesem Bereich die Bahnen am stärksten durch Schüler genutzt werden, Kurzbahnen eingesetzt werden. Auch heute morgen sind auf der Linie U83 in Richtung Innenstadt schon wieder nur Kurzbahnen eingesetzt worden! Soll die Linie generell nur mit Kurzbahnen bedient werden? Sollte dies der Fall sein, handelt es sich um eine völlige Fehlplanung, welche an den Realitäten vorbeigeht. Der Einsatz von Kurzbahnen mag zu Randzeiten – etwa zwischen 9 und 14 Uhr – erwägbar sein. Gerade am Morgen, wenn Schüler die Bahn Nutzen, ist dies jedoch ein Unding. Wenn das der „Rheintakt“ ist, sollte man diesen zutreffend als „Scheintakt“ bezeichnen.

Christoph Werthmann