Düsseldorfer Innenstadt Am Carlsplatz starten am Montag die Bauarbeiten

Am Montag startet der Umbau rund um den Carlsplatz. Los geht’s auf der Benrather Straße, an der Ecke zur Hohe Straße und auch auf dem Stück davor in Richtung Kasernenstraße. Der Gehweg wird dort deutlich verbreitert. „Um die Beeinträchtigungen auf die Funktionalität des Platzes gering zu halten, erfolgen die Bauarbeiten abschnittsweise“, sagt Holger Odenthal, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. Für das Weihnachtsgeschäft kündigt er zudem eine Winterpause von zwei Monaten an.