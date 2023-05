ÖPNV in Düsseldorf Bürger diskutieren über eine neue Stadtbahnlinie

Die digitale Auftaktveranstaltung ist am Dienstag, 23. Mai, von 19 bis 20.45 Uhr geplant. Die Veranstaltung wird live auf Youtube übertragen. Der Zugangslink wird auf der Beteiligungswebseite www.duesseldorf.de/u80 bereitgestellt. Von Dienstag, 23. Mai, bis Sonntag, 11. Juni, können die Bürger außerdem Meinungen, Perspektiven und Anregungen digital mitteilen. Wie das funktioniert, wird ebenfalls auf der Webseite erläutert. Dort werden auch sämtliche fachliche Hintergrundinformationen bereitgestellt.

Nach den Sommerferien können 40 Bürger, die im Losverfahren ausgewählte werden, in drei Werkstätten noch tiefer in die Planung eintauchen. Sie werden dann eine Empfehlung an den Stadtrat abgeben. Über die Webseite ist die Anmeldung möglich. Die Teilnahme Jugendlicher ist gerne gesehen und wird besonders gefördert.