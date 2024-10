Baustelle in Düsseldorf Warum die Südbrücke noch monatelang einspurig bleibt

Marode Brücken sind ein Dauerthema in Deutschland. Auch in Düsseldorf. Die Fleher Brücke, die Theodor-Heuss-Brücke und auch die Südbrücke sind in solch schlechten Zuständen, dass sie abgerissen und ersetzt werden müssen. Weil sich ein Brückenneubau von der Planung bis zum tatsächlichen Bau über Jahre erstreckt, müssen die bestehenden Bauwerke bis dahin instand gehalten werden.