Fahrrad-Aktion Was Sie zur Sternfahrt nach Düsseldorf im Mai wissen müssen

Das große Thema der Sternfahrt ist natürlich der Klimawandel. Das Ziel, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen könne, so der ADFC, nur erreicht werden, wenn die Energiewende vollzogen und der Verbrauch an fossilen Brennstoffen massiv reduziert würde. Und so lautet das Motto der Sternfahrt in diesem Jahr „1,5° nur mit uns!“