Autobahn in Düsseldorf Bauarbeiten auf der A46 verzögern sich

Brückenbau Auf der A46 wird es in Düsseldorf in einigen Jahren eine weitere große Baustelle geben. Die Fleher Brücke wird abgerissen und neu gebaut. Baustart soll 2029 sein, die Arbeiten werden sicher mehrere Jahre dauern.

Varianten In einem Fall würde der Neubau auf Neusser Seite in einem recht weiten Bogen vom Bestand entfernt um die Trinkwasserschutzzone herum auf die Düsseldorfer Seite führen, wo die Brücke immer noch rund 50 Meter entfernt von der heutigen Trasse verlaufen würde. Ein zweiter Vorschlag sieht den Neubau etwas näher am Bestand vor. Die dritte Option geht davon aus, dass zunächst eine Hälfte der neuen Brücke erstellt wird, dann der Abriss erfolgt, bevor die zweite Hälfte gebaut wird. Die erste Hälfte würde dann an die zweite herangeschoben.