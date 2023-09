Sicherheit der Tunnel A46 in Düsseldorf am Wochenende komplett gesperrt

Im Rahmen der Sperrung werden auch Arbeiten auf Fleher Brücke durchgeführt, hier werden Stahlbleche erneuert. Daher steht ab Freitag 21 Uhr, bis Montag 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk in Fahrtrichtung Wuppertal nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Wegen Arbeiten am Bankett stehen an gleicher Stelle im Anschluss, nämlich von Dienstag (5.9.), 20 Uhr, bis Dienstag (12.9.), 22 Uhr, nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.