Umbau Düsseldorf-Süd Sperrungen auf der A46 in Düsseldorf wegen Großbaustelle

„Ziel der Maßnahme ist es, die Fahrbeziehungen von der A46 aus Düsseldorf kommend auf die A59 in Fahrtrichtung Köln und die Zufahrt von der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller in Fahrtrichtung Wuppertal mit dem Anschluss des Kreuzungsbauwerks zu entflechten. So soll der Verkehr in diesem Streckenbereich entlastet werden.“