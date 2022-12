Verkehr in Düsseldorf Tempo 30 für die Neusser Straße ist unsicher

Düsseldorf · Soll die Höchstgeschwindigkeit an der Neusser Straße in Düsseldorf-Unterbilk reduziert werden? Die Bezirksvertretung 3 will darüber entscheiden. Die CDU hat ihre Zweifel.

07.12.2022, 13:21 Uhr

Die Verwaltung möchte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Neusser Straße zwischen Ernst-Gnoß-Straße und Lorettostraße von 50 auf 30 km/h herabsetzen. Die Rheinbahn ist davon nicht betroffen. Foto: RP/gaa

Von Hendrik Gaasterland