Verkehr in Düsseldorf : Südbrücke wird nachts teilweise gesperrt

Düsseldorf Autofahrer in Düsseldorf müssen sich in den Abendstunden und nachts auf eine weitere Behinderung einstellen: Die Südbrücke wird fast zwei Wochen lang teilweise gesperrt.

Hintergrund der Arbeiten ist ein Bruch am Brückenübergang an der linksrheinischen Deichbrücke in Fahrtrichtung Neuss. Dieser wurde am 24. Februar festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass der Brückenübergang ausgetauscht werden muss. Bis es so weit ist, wurde die gebrochene Übergangskonstruktion zunächst mit Stahlplatten überbaut.