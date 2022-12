Verkehr in Düsseldorf Sperrung der Südbrücke wird nochmals verlängert

Düsseldorf · Die nächtliche Sperrung der Josef-Kardinal-Frings-Brücke (Südbrücke) in Düsseldorf-Hamm muss nochmals verlängert werden. Eigentlich sollten die Arbeiten dort am 17., dann am 23. Dezember abgeschlossen sein. Jetzt gab es eine Verlängerungn bis ins kommenden Jahr.

22.12.2022, 16:37 Uhr

Die Südbrücke verbindet Düsseldorf und Neuss. Foto: Christoph Schroeter

Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke in Hamm gehen nochmals in die Verlängerung. Eigentlich sollten die Arbeiten am Samstag, 17. Dezember, abgeschlossen sein, dann hieß es von der Stadt, es müsse voraussichtlich bis Freitag, 23. Dezember, gearbeitet werden. Am Donnerstag teilte die Stadt jedoch mit, wegen der regenreichen Nächte der letzten Tage könnten die Arbeiten doch nicht wie geplant am Freitag abgeschlossen werden. Vielmehr müssten diese nun unterbrochen werden und könnten “bei geeigneter Wetterlage ab Dienstag, 10. Januar, nachgeholt“ werden. Die Brücke wird bis dahin in Fahrtrichtung Neuss nachts innerhalb der verkehrsärmeren Zeiten zwischen 21 und 5 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Die Arbeiten erfolgen montags bis freitags. Großräumige Umleitungen wurden eingerichtet. Eine Sperrung in Fahrtrichtung Düsseldorf erfolgt nicht. Der Linienverkehr der Straßenbahn 709 ist von der Sperrung ebenfalls nicht betroffen. 21 Bilder Das Innere der Oberkasseler Brücke in Düsseldorf 21 Bilder Foto: Christoph Schroeter Da sich der Einbau der neuen Übergangskonstruktion seitens der Fachfirma zwischenzeitlich als aufwendiger als zunächst gedacht herausgestellt hat, muss die nächtliche Sperrung verlängert werden. Hintergrund für die aufwendigeren Arbeiten sind im Wesentlichen die geometrischen Verhältnisse und Zwangspunkte, die sich aus den Bestandsbauteilen ergeben. Diese waren im Vorfeld nicht in diesem Umfang erkennbar, nehmen jedoch jetzt insbesondere bei den durchzuführenden Schweißarbeiten mehr Zeit in Anspruch. Diesmal im Düsseldorf-Podcast: Kontroversen, gute Nachrichten, abstruse Geschichten - das hat Düsseldorf 2022 bewegt. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken! Erschwerte Bedingungen ergeben sich zudem durch die derzeit sehr kalten Witterungsverhältnisse. Bei den nun anstehenden Arbeiten erfolgt der finale Einbau des neuen Brückenübergangs. Im Zuge dessen werden dann auch die im Frühjahr verbauten Stahlplattenüberfahrten demontiert. Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast? Im Rheinpegel hören Sie jede Woche das Witzigste und Wichtigste aus der Landeshauptstadt. Einfach hier klicken. Sie wollen zu diesem und weiteren Themen aus Düsseldorf auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt kostenlos unseren “Total Lokal”-Newsletter!

(csr)