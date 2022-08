Verkehr in Düsseldorf : So verändert sich das Umfeld des Heinrich-Heine-Platzes

Der Verkehr soll künftig in beide Richtungen über die Heine-Allee/Breite Straße (links) laufen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Politik wird am Mittwoch den letzten Beschluss für den Umbau des Heinrich-Heine-Platzes am Eingang zur Düsseldorfer Altstadt treffen. Dann hängt vieles am Investor Signa. Wie sich der Bereich verändern wird und welche Routen Autofahrer künftig nehmen sollen.